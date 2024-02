Stand: 06.02.2024 14:38 Uhr Ärger über Kinder im Linienbus: Wütende Frau schlägt Scheibe ein

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz hat die Polizei am Montag in Bremerhaven ausrücken müssen. Laut einem Sprecher schlug eine 57-Jährige die Scheibe in einem Linienbus ein. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich die Frau offenbar an der Routenführung und den vielen Schulkindern im Bus gestört. Sie soll daraufhin Fahrgäste angepöbelt und einen Nothammer aus der Halterung gerissen haben. Mit diesem zerschlug sie dann die Scheibe neben sich. Die Busfahrerin rief umgehend die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien der 57-Jährigen fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an.

