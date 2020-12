Ärger über Butterpreis: Bauern blockieren weiter Aldi-Lager Stand: 28.12.2020 16:00 Uhr Die Proteste der Bauern reißen nicht ab: Mit etwa 200 Traktoren blockieren Landwirte derzeit ein Aldi-Lager in Hesel (Landkreis Leer). Sie fordern bessere Preise für ihre Produkte.

Mit der Aktion wenden sich die Bauern konkret gegen eine Senkung der Butterpreise. "Die Landwirte, die da sind, wollen so lange stehen bleiben, bis Aldi sich bewegt und konstruktive Vorschläge bringt", sagte der Sprecher der Bewegung "Land schafft Verbindung", Anthony Lee. Die Proteste hatten am Sonntagabend begonnen.

Landwirte: Stärkere Preissenkung als üblich

Lee zufolge plant Aldi Nord, den Butterpreis um bis zu 60 Prozent pro Kilogramm zu senken. Üblich sei zum Jahresende jedoch nur eine Senkung um 10 bis 20 Cent. Für betroffene Landwirte gehe es um die blanke Existenz, mahnte der Sprecher: Schon jetzt könnten manche das Futter für ihre Tiere nicht mehr bezahlen.

Aldi: Schwankung bei Butterpreis völlig normal

Nach Angaben des Unternehmens geht Aldi hingegen nicht anders vor als sonst. "Die Preise, die wir zahlen, richten sich nach Angebot und Nachfrage auf dem gesamten Markt, beeinflusst von vielen weiteren Faktoren", sagte Sprecher Joachim Wehner. Dass die Butterpreise wegen der hohen Nachfrage zur Weihnachtszeit steigen und anschließend wieder sinken, sei völlig normal und in jedem Jahr dasselbe. "Dieses Prinzip spiegelt sich grundsätzlich auch in den Angeboten der Molkereien wider, wie sie allen Händlern um diese Jahreszeit unterbreitet werden", so Wehner. Zu Details laufender Preisverhandlungen äußere sich das Unternehmen nicht.

Polizei notiert Kennzeichen

Zuvor hatte es noch nach Entspannung ausgesehen: Discounter und Landwirte hatten sich angenähert. Die Ketten stellten finanzielle Hilfen in Aussicht und wollten gemeinsam mit den Landwirten in Arbeitsgruppen beraten, wie mehr Geld auf den Höfen ankommen kann. Die Gespräche seien gescheitert, hieß es nun von den Landwirten. Am Montagvormittag versuchten Polizisten, 18 Lastwagen mit frischer Ware aus dem Lager zu geleiten - ohne Erfolg. Die Beamten haben nun begonnen, Kennzeichen der Traktoren zu notieren und drohen mit Bußgeldern. Die Landwirte kündigten an, mögliche Strafen gemeinsam tragen zu wollen. Ein Ende der Blockade ist vorerst nicht in Sicht.

Auch Blockade im Landkreis Cuxhaven

Ein Verkehrschaos sei am Montagmorgen ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Bundesstraße 72 sei aber ein leichter Rückstau entstanden. Weitere Landwirte mit Treckern wollten später im Landkreis Leer eintreffen, um ihre Kollegen abzulösen. Auch vor einem weiteren Aldi-Lager in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) versammelten sich am Montagmorgen laut Polizei Landwirte mit rund 20 Traktoren.

