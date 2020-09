Stand: 13.09.2020 09:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Acht Verletzte bei Unfall im Landkreis Ammerland

Bei einem schweren Unfall sind am Sonnabend bei Rastede im Landkreis Ammerland acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei war zunächst ein 76-Jähriger gegen 10.20 Uhr auf der Bundesstraße 211 zwischen Ovelgönne und Oldenburg in den Gegenverkehr geraten. Sein Wagen kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Dieser geriet ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Der mit Strohballen beladene Auflieger des Schleppers kippte auf der Bundesstraße auf die Seite. Zwei weitere Autos konnten nicht ausweichen und stießen mit dem Sattelzug zusammen. Ein 26-Jähriger wurde in seinem Pkw eingeklemmt und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Seine 23, 26 und 27 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere und lebensbedrohliche Verletzungen. Vier weitere Unfallopfer erlitten leichte Verletzungen.

90.000 Euro Schaden

Die Bundesstraße 211 war zwischen dem Oldenburger Kreuz und der Kreuzung B211/B212 bis in den späten Abend gesperrt. Es waren rund 120 Rettungskräfte sowie zwei Rettungshubschrauber und fünf Rettungswagen im Einsatz. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Warum er auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 90.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.09.2020 | 10:00 Uhr