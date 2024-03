Stand: 22.03.2024 09:58 Uhr Achsbruch am Anhänger: 18.000 Liter Gülle fluten Dorfstraße

In Huntlosen (Landkreis Oldenburg) sind nach einem Unfall am Donnerstagmorgen Tausende Liter Gülle auf die Straße gelaufen. Nach Angaben der Feuerwehr wollte ein Traktor mit Güllefassanhänger aus einem Kreisverkehr abbiegen, als die Hinterachse des Anhängers brach und sich ein Rad löste. Dabei habe sich der Tankanschluss geöffnet, so die Feuerwehr. Ein Großteil der geladenen 18.000 Liter Gülle floss auf die Straße. Der Traktor konnte laut Feuerwehr ohne Abschleppdienst auf einen nahegelegenen Betriebshof fahren. Die Gülle sei von einem zweiten Tankwagen von der Straße gesaugt worden. Die Feuerwehr spülte die Fahrbahn anschließend grob mit Wasser, danach wurde sie von einer Fachfirma gereinigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2024 | 13:30 Uhr