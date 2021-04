Stand: 27.04.2021 14:15 Uhr Achim könnte "Amazon-Straße" bekommen

Bahnhofstraße, Hauptstraße - gängige Namen. Dann und wann werden Straßen auch nach berühmten Persönlichkeiten benannt, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg oder Willy Brandt. In Achim (Landkreis Verden) geht man pragmatischer vor: Die kurze neue Straße von der Abfahrt der A27 Achim-Ost zum künftigen Amazon-Logistikzentrum soll schlicht Amazon-Straße heißen. Über diesen Vorschlag stimmt am Dienstagabend der Verkehrsausschuss der Stadt ab. Ein Straßenname, der den Namen der dort ansässigen Firma enthält, ist in Achim keine Selthenheit. Damit soll es dem Lieferverkehr erleichtert werden, den direkten Weg zur Firma zu finden, und nicht durch die Stadt zu irren.

Der Logistik-Riese Amazon war jüngst in die Kritik geraten, weil er seinen Mitarbeitenden am Standort Winsen (Luhe) verbietet, sich am Arbeitsplatz mit FFP2-Masken zu schützen.

