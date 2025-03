Stand: 06.03.2025 15:42 Uhr Unbekannter tritt Frau zu Boden: Polizei sucht Zeugen

Eine 53-jährige Frau ist am Sonntagabend in Achim unvermittelt von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Frau sei mit ihrem Hund spazieren gegangen, als ihr plötzlich ein Mann in den Rücken getreten habe, so die Polizei. Die Frau sei daraufhin zu Boden gestürzt. Als ihr Hund anfing zu bellen, ließ der Mann von der 53-Jährigen ab und fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet Menschen, die im Bereich zwischen Lahofhalle und Kita an der Verdener Straße etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min