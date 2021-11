Stand: 22.11.2021 14:24 Uhr Achim: Tonnenschwere Siebmaschine fällt von Lkw-Auflieger

An der Autobahnauffahrt Achim-Ost ist am Montagmorgen eine landwirtschaftliche Siebmaschine von einem Lkw-Auflieger gefallen. Laut Polizei kam es zu dem Unglück, als der Schwerlasttransporter auf die A27 in Richtung Bremen auffahren wollte. Die 23 Tonnen schwere Maschine rutschte während des Abbiegevorgangs vom Auflieger. Sie musste mit einem Kran geborgen werden. An der Siebmaschine und der Fahrbahn entstand den Angaben zufolge erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand. Die Autobahnpolizei leitete ein Verfahren wegen mangelnder Ladungssicherung ein.

