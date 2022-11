Stand: 18.11.2022 10:05 Uhr Achim: Stadtbäckerei zahlt komplette Oktober-Löhne

Große Freude bei den Beschäftigten der Achimer Stadtbäckerei: Inzwischen wurden ihnen ihre kompletten Oktober-Löhne gezahlt. Zunächst war nur ein Teil ausgezahlt worden. Die Tarifverhandlungen um die künftigen Löhne der 340 Beschäftigten in den Betrieben der Achimer Stadtbäckerei in Achim, Bremen und zwischen Cuxhaven und Buxtehude sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber die Mitarbeitenden haben jetzt ihre kompletten Gelder auf dem Konto, freut sich Thorsten Zierdt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Die Gewerkschaft fordert von der Achimer Stadtbäckerei, dass die Beschäftigten künftig deutlich mehr als den Mindestlohn erhalten. Der bisherige Tarifvertrag läuft noch bis März kommenden Jahres. Zuletzt hatte es Probleme mit den Gaslieferungen an die Achimer Stadtbäckerei gegeben und der Gasanschluss der Bäckerei war von den Stadtwerken gesperrt worden. Darüber hatte der NDR vergangene Woche berichtet. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Stadtwerke lediglich in ihrer Funktion als Netzbetreiber und nicht als Gaslieferant den Gasanschluss der Bäckerei gesperrt hatten.

