Achim: Polizei durchsucht zahlreiche Häuser Stand: 14.01.2021 12:44 Uhr Bei einer Großrazzia mit Schwerpunkt im Landkreis Verden hat die Polizei am Donnerstag 18 Wohn- und Geschäftshäuser überprüft. Im Visier der Ermittler steht ein Familienclan.

Insgesamt rund 300 vermummte Beamte - darunter ein mobiles Einsatzkommando - stürmten am Morgen zeitgleich Objekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die meisten davon befinden sich nach Angaben einer Polizeisprecherin in Achim, Durchsuchungen gab es zudem in Göttingen. Konkretere Angaben wollte die Sprecherin zunächst nicht machen.

Netzwerk für Diebesgut und Drogen

Die insgesamt 19 Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 48 Jahren werden beschuldigt, ein europaweites Netzwerk für Diebesgut aufgebaut zu haben. Darüber sollen sie gestohlene Ware sowie Kokain und Marihuana weiterverkauft haben. Außerdem sollen sie ihr illegal erworbenes Geld gewaschen und sich in Achim, Bremen und Göttingen Sozialhilfe erschlichen haben. Um die Drogen aufzuspüren, waren bei der Razzia auch Diensthunde im Einsatz.

