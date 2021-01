Stand: 20.01.2021 15:04 Uhr Achim: Erneut unbekannte weiße Substanz aufgetaucht

Im Landkreis Verden sind erneut drei Briefumschläge mit einer unbekannten Substanz gefunden worden. Ein mobiles Labor des Landeskriminalamtes untersucht derzeit den Inhalt der Umschläge. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei wurden die Briefe dieses Mal bei Anwohner in Achim entdeckt. Vor einer Woche war bereits ein Brief mit einer unbekannten Substanz bei der Polizei in der Stadt abgegeben worden. Das Schreiben war ursprünglich an die SPD in Achim adressiert. Eine Analyse ergab, dass der Inhalt des Briefes harmlos war. Die Polizei rät trotzdem zur Vorsicht.

