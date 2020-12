Stand: 08.12.2020 12:33 Uhr Achim: DRK-Retter protestieren für 600 Euro Corona-Bonus

Die Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Verden kämpfen für ihren Corona-Bonus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sie protestieren vor der Wache in Achim mit eingeschaltetem Blaulicht, weil sie, anders als in anderen Kreisverbände, die 600 Euro Corona-Sonderzahlung noch nicht ausgezahlt bekommen haben. Es ist unklar, ob sie ihn noch erhalten. Das DRK in Verden will nur dann zahlen, wenn die Rettungssanitäter gleichzeitig einem neuen Tarifvertrag zustimmen. "Jetzt hat das DRK angefangen, uns zu erpressen, dass wir einen schlechteren Tarifvertrag annehmen sollen, damit wir die Corona-Prämie bekommen", sagt der Achimer Sanitäter Stefan Asendorf.

