Stand: 20.05.2021 09:11 Uhr Achim: Corona-Ausbrüche an zwei Schulen

An der Astrid-Lindgren-Schule und dem Gymnasium am Markt in Achim (Landkreis Verden) haben sich Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Landkreis mitteilte, wurden die betroffenen Klassen in Quarantäne geschickt. Die Verantwortlichen sagen, man könne nicht von einem Cluster sprechen. Es handele sich um Einzelfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag im Landkreis Verden laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 41,6.

