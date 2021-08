Stand: 23.08.2021 10:59 Uhr Absage des Kramermarkts schockiert Oldenburgs Schausteller

Die Absage des Oldenburger Kramermarkts trifft den Schaustellerverband hart: Dass das Volksfest auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfindet, sei ein Schock, sagte Verbandschef Michael Hempen. Für Betreibende großer Anlagen wie der Achterbahn wäre die vorgeschriebene stark reduzierte Besucherzahl aber wirtschaftlich nicht zu verkraften gewesen, so Hempen. Wie schon im vergangenen Jahr soll es in Oldenburg über vier Wochen einen kleinen Markt mit Buden und Fahrgeschäften geben - unter Corona-Auflagen.

Weitere Informationen Kramermarkt in Oldenburg fällt auch 2021 aus Grund ist erneut die Corona-Pandemie. Schausteller erwägen, stattdessen wieder einen temporären Freizeitpark aufzubauen. (20.08.2021)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.08.2021 | 12:00 Uhr