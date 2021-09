Stand: 07.09.2021 11:24 Uhr Abluftanlage in Wildeshausener Schlachthof gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 7.20 Uhr am Dienstagmorgen zu dem Schlachtereibetrieb in Wildeshausen gerufen, weil sich über der Produktionshalle starker Rauch ausbreitete. Grund war den Angaben zufolge ein Motorbrand an der Abluftanlage auf dem Dach. Ein Mitarbeiter der Firma konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen. Verletzt wurde niemand. Die etwa 500 Beschäftigten des Betriebes wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

