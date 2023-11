Abgebrannte Disco "Twister": Experten ermitteln Brandursache Stand: 22.11.2023 12:38 Uhr Nach dem Brand in der Disco "Twister-Dance" in Sande im Landkreis Friesland suchen Experten nun nach der Brandursache. Die Feuerwehr ist noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Bislang ist unklar, wie das Feuer in der Nacht zu Mittwoch ausbrechen konnte. Brandursachenermittler der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland haben am Vormittag ihre Arbeit aufgenommen. Den Angaben der Polizei zufolge nutzen sie dafür verschiedene Einsatzmittel - unter anderem eine Drohne für hochauflösende Film- und Bildaufnahmen. Auch ein Brandsachverständiger soll zur Aufklärung der Brandursache herangezogen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind unterdessen noch immer mit den Löscharbeiten sowie der Sicherung der Brandstelle beschäftigt. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass es im Bereich des Brandortes noch immer zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Feuerwehr kann Großraumdisco in Sande nicht mehr retten

Als die Feuerwehrleute in der Nacht an der Disco in der Gemeinde Sande ankamen, schlugen den Angaben zufolge schon Flammen aus dem Dachstuhl. Da die Löscharbeiten keinen Erfolg mehr versprachen, wurde laut Polizei entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen mindestens von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich aus.

"Twister"-Betreiber zeigen sich bestürzt

Die Betreiber der Diskothek reagierten bereits am Morgen. Auf ihrer Website löschten sie alle ihre Veranstaltungen und zeigten sich bestürzt. Man sei "geschockt" und müsse "diesen Schmerz erstmal verarbeiten". An ihre Gäste appellierten sie: "Habt bitte Verständnis, dass wir uns aktuell auf Anfragen jeglicher Art nicht melden können. Wir werden uns melden, wenn der Zeitpunkt richtig ist."

