Stand: 31.01.2022 12:45 Uhr Ab Dienstag darf wieder Gülle auf die Felder verteilt werden

Am Dienstag endet in Niedersachsen das Winter-Gülleverbot. Darauf weist die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hin. Landwirte dürfen also wieder Gülle, Jauche und Gärreste aus Biogasanlagen als Dünger auf ihre Felder bringen. Allerdings müsse die Vegetation die Nährstoffe aufnehmen können. Durch zu viel Dünger auf den Feldern ist das Grundwasser in einigen Regionen, wie etwa in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, in der Vergangenheit stark mit Nitrat belastet worden. Deshalb soll hier das Düngen grundsätzlich eingeschränkt werden. Die Landwirte klagen zurzeit gegen die entsprechenden Vorschriften des Landes und des Bundes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2022 | 06:30 Uhr