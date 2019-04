Stand: 12.04.2019 11:15 Uhr

ADAC warnt vor Oster-Staus ab dem Nachmittag

Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein sind vor einer Woche in die Osterferien gestartet. Nun folgen acht weitere Bundesländer, unter anderem Nordrhein-Westfalen - es dürfte also voll werden auf Niedersachsens Autobahnen. Der ADAC rechnet für das Wochenende vor allem auf der A1 im Großraum Bremen und Osnabrück mit Staus. Die Verkehrsexperten gehen davon aus, dass es ab dem späteren Freitagnachmittag voll wird, sobald die Osterreisenden zum normalen Feierabendverkehr dazukommen. Viel Geduld brauchen die Autofahrer auch auf der A7. Stauecken sind hier unter anderem in den Bereichen Soltau/Dorfmark, Derneburg/Salzgitter und Northeim/Seesen zu erwarten. Auch die A27 Westenholz Richtung Norden ist betroffen. Grund sind laut ADAC größere Baustellen.

Volle Quartiere an der Küste und im Harz

Kurvereine und Tourismusgesellschaften im Nordwesten und im Harz sehen den nächsten Tagen positiv entgegen. Viele Quartiere seien gut bis sehr gut gebucht, hieß es. Nach Angaben der Verbände im Harz und an der Küste werde es in der nächsten Woche schwierig, kurzfristig etwas Passendes zu finden. Kurzentschlossene sollten sich vorab im Internet informieren.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.04.2019 | 13:00 Uhr