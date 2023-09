Stand: 01.09.2023 06:18 Uhr Brückenarbeiten: A29 bei Varel ab heute Abend voll gesperrt

Autofahrer auf der A29 müssen am Wochenende Umwege einplanen. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wird die Autobahn von heute 17 Uhr bis Montagmorgen, 6 Uhr, an der Anschlussstelle Varel/Bockhorn in beide Richtungen komplett gesperrt. Dort sind Brückenarbeiten geplant. Zunächst soll die A29 in Richtung Oldenburg für den Verkehr gesperrt werden. Ab 20 Uhr ist dann ab Varel/Obenstrohe auch die Fahrtrichtung Wilhelmshaven dicht. Die Bockhorner Straße, B437, die über die Brücke verläuft, ist laut Behörde nicht von der Sperrung betroffen. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

