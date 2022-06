Stand: 23.06.2022 10:02 Uhr A29 nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Wegen eines technischen Defekts ist am Mittwochnachmittag ein LKW auf der A29 von der Fahrbahn abgekommen. An der Anschlussstelle Fedderwarden im Landkreis Friesland bei Wilhelmshaven sei das Fahrzeug des 41-jährigen Fahrers plötzlich nach rechts gezogen, teilt die Polizei mit. Der Fahrer habe nicht mehr gegenlenken können. Der LKW überfuhr etliche Außenschutzplanken und landete in einem Graben auf der Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Weil die Bergungsarbeiten aufwendig waren, musste die Fahrbahn nach Wilhelmshaven für rund sechs Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.06.2022 | 09:30 Uhr