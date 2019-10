Stand: 16.10.2019 07:52 Uhr

A29: Nach Gefahrstoff-Unfall einseitig gesperrt

Nach einem Unfall mit Gefahrstoff auf der Autobahn 29 bei Sandkrug (Landkreis Oldenburg) ist die Autobahn zwischen Wardenburg und Großenkneten voraussichtlich noch bis heute Mittag in Richtung Osnabrück gesperrt. Die Polizei hat inzwischen Entwarnung gegeben. Es handele sich nicht um Gefahrgut, sondern um Gefahrstoff. Der Lkw hatte demnach eine leichte Form der Chemikalie Isocyanat geladen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Spezialfirmen sollen die fünf Fässer mit je 250 Litern der gesundheitsschädlichen und hochentzündlichen Chemikalie umladen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

A29 nach Gefahrstoff-Unfall gesperrt Hallo Niedersachsen - 15.10.2019 19:30 Uhr Auf der A29 ist ein Lkw mit giftiger und hochentzündlicher Ladung auf die Gegenfahrbahn geraten und umgekippt. Um die Unfallstelle wurde eine Sperrzone eingerichtet.







4,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Keine Kennzeichnung als Chemiekalien-Transporter

Die Einsatzkräfte an der Unfallstelle stellten nach Angaben der Polizei erst während der Unfallaufnahme fest, dass der Sattelzug Chemikalien geladen hatte und bereits geringe Mengen ausgetreten waren. Das Fahrzeug war nicht entsprechend gekennzeichnet.

Sicherheitsbereich abgesperrt

Um die Unfallstelle war zunächst in einem Radius von 800 Metern ein Sicherheitsbereich abgesperrt worden. Die Insassen von 20 Autos und ungefähr 25 Lkw, die sich innerhalb dieses Bereichs befanden, mussten ihre Fahrzeuge verlassen. Ersthelfer, Unfallbeteiligte und Autofahrer, die kurz hinter dem Unfall im Stau steckten, mussten nach Angaben der Polizei ärztlich untersucht werden. Anwohner im Umkreis von 1.000 Metern sollten Fenster und Türen geschlossen halten - diese Warnung wurde am Abend aufgehoben. Bereits am Nachmittag wurde zudem der gesperrte Bereich auf einen Radius von 100 Metern um die Unfallstelle reduziert. In dem Radius befanden sich am Abend laut Polizei zwei Autos und sechs Lkw, deren Fahrer nicht zu ihren Fahrzeugen zurückkehren konnten.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Unbekannter Autofahrer beteiligt? Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei war der Lkw-Fahrer am Vormittag mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach die Mittelschutzplanke und touchierte ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Dessen Insassen blieben unverletzt. Der Sattelzug kippte auf der Gegenfahrbahn um. Ein weiterer Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, blieb aber ebenfalls unverletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll noch ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein: Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach einem schwarzen VW Passat oder Bora mit emsländischen Kennzeichen. Dessen Fahrerin oder Fahrer soll den Lkw-Fahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04435) 93 160 entgegen.

Chemiker: Äußerste Vorsicht geboten

Isocyanate werden in verschiedenen Bereichen der Industrie genutzt. Sie werden zum Beispiel für die Herstellung von Schäumen und Klebstoffen verwendet. Laut Jan Christoffers, Chemiker und Professor an der Universität Oldenburg, ist das Einatmen und Anfassen immer gefährlich. Denn je nach Art verteilen sich die Stoffe mehr oder weniger einfach in der Luft. Isocyanate könnten Haut, Schleimhäute, und Atemwege reizen. In großen Mengen und in Verbindung mit Wasser könne sich zudem starke Hitze bilden.

Videos 00:26 A29: Kleintransporter fährt auf Stauende auf Am Dienstag ist ein Kleintransporter an einem Stauende im Landkreis Oldenburg auf einen Lkw aufgefahren. Der Stau war entstanden, nachdem ein Gefahrguttransport umgekippt war. Video (00:26 min)

Schwerer Folgeunfall am Stauende

Zwischen den Anschlussstellen Ahlhorn und Großenkneten staute sich nach der Sperrung der Autobahn der Verkehr - und es gab am Dienstagnachmittag einen schweren Folgeunfall. Der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters übersah das Stauende und fuhr laut Polizei fast ungebremst auf einen noch rollenden Sattelzug auf. Der Kleintransporter verkeilte sich unter dem Auflieger, der 34-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er ins Krankenhaus geflogen.

Weitere Informationen 00:28 A29: Sicherheitszone nach Unfall mit Gefahrgut Nach dem Unfall eines Gefahrguttransporters auf der A29 ist im Landkreis Oldenburg ein Sicherheitsbereich eingerichtet worden. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Video (00:28 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2019 | 06:00 Uhr