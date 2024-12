Stand: 02.12.2024 12:05 Uhr A29: Lkw prallt gegen Schilder und Leitplanke - Fahrer fährt weiter

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat laut Polizei auf der A29 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und anschließend Fahrerflucht begangen. Er beschädigte demnach in der Nacht zu Sonntag mit seinem Fahrzeug in Höhe Wardenburg (Landkreis Oldenburg) zunächst mehrere Verkehrszeichen rechts von der Fahrbahn. Dann stieß er links gegen die Mittelleitplanke. Trotz eines erheblichen Schadens am Lkw fuhr der Mann nach Polizeiangaben einfach weiter. Wenig später wurde er von der Polizei gestoppt, wie es weiter hieß. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge 1,92 Promille. Gegen den 46-Jährigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Den Schaden schätzen die Beamten auf 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min