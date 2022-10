Stand: 17.10.2022 19:33 Uhr A29: Kartoffel-Laster prallt gegen Autobahnmeisterei-Fahrzeug

Bei einem Unfall auf der A29 sind zwischen Zetel und Sande (Landkreis Friesland) am Montagvormittag zwei Männer schwer verletzt worden, wie die Polizeiinspektion Oldenburg mitteilte Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer, der mit einem Sattelschlepper 23 Tonnen Kartoffeln transportierte, kam den Angaben zufolge aus bisher unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei, das in langsamer Geschwindigkeit mit einer Warntafel auf dem Seitenstreifen unterwegs war. Der Kartoffellaster kippte auf die Seite und blockierte beide Fahrspuren. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, der 53-jährige Fahrer des Autobahnmeisterei-Fahrzeuges kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn nach Wilhelmshaven war bis zum Nachmittag für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.10.2022 | 13:30 Uhr