Stand: 01.08.2021 09:14 Uhr A29: Duo flüchtet vor der Polizei und verunglückt in Kurve

Am Sonnabend haben sich zwei Männer gegen 20.51 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Das Fahrzeug der Männer war einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Oldenburg wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn 293 aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten leiteten den Wagen zu einem Parkplatz, um die Insassen zu kontrollieren. Kurz vor dem Parkplatz flüchteten die Männer auf die A29 Richtung Wilhelmshaven. An der Anschlussstelle Rastede rasten sie von der Überholspur auf den Verzögerungsstreifen, kamen in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierten mit mehreren Bäumen. Zwei Bäume stürzten dabei auf die Fahrbahn. Fahnder nahmen die unverletzten Männer an der Unfallstelle fest. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei sperrte die Anschlussstelle für rund zwei Stunden.

