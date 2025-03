Stand: 24.03.2025 10:42 Uhr A28 und A29: Verkehrsbehinderungen durch Tagesbaustellen

Autofahrer auf den Autobahnen A28 und A29 müssen sich in dieser Woche auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind mehrere Tagesbaustellen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes müssen dort Fahrbahnschäden repariert werden. Am Montag ist demnach die Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport betroffen. Der Verkehr werde einspurig an den Baustellen vorbeigeführt, hieß es. Am Dienstag wird zwischen den Anschlussstellen Zwischenahner Meer und Westerstede-West auf der A28 in Fahrtrichtung Emden-Leer gebaut. Am Freitag wird dann auf der A29 aus Richtung Ahlhorn kommend im Autobahnkreuz Oldenburg Ost die Überleitung zur A28 gesperrt. Eine Umleitung werde ausgeschildert, hieß es.

