Stand: 20.12.2018 19:14 Uhr

A28 nach tödlichem Unfall weiter gesperrt

Tödlicher Unfall bei Oldenburg: Auf der Autobahn 28 ist am Donnerstagmittag eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Die Autobahn wurde im Bereich des Oldenburger Westkreuzes zunächst in beide Richtungen gesperrt - die Sperrung ist in Fahrtrichtung Leer immer noch nicht aufgehoben, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Es war zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen, die sie auch auf das Stadtgebiet ausgewirkt haben. Autofahrer wurden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Lkw-Fahrer konnte sich retten

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Oldenburg waren insgesamt fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Sattelzug ein stehendes Auto unter einen anderen Lkw gedrückt hat. Dieser 40-Tonner wurde dann weiter in mehrere Autos geschoben. Eine Pkw-Fahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Sie starb am Unfallort. Der 35-jährige mutmaßliche Unfallverursacher konnte sich aus seinem brennenden Lkw retten. Eine weitere Autofahrerin wurde leicht verletzt. Immer noch ist unklar, ob es weitere Todesopfer gibt. Sowohl der Lkw als auch das Auto seien bis zur Unkenntlichkeit ausgebrannt, sagte der Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen.

Wegen der enormen Rauchentwicklung sei es zunächst nicht möglich gewesen, an die Fahrzeuge heranzutreten, wie ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen sagte. Der Brand sei mittlerweile gelöscht, ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

