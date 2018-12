Stand: 20.12.2018 15:17 Uhr

A28 nach tödlichem Unfall bei Oldenburg gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 in Oldenburg sind am Donnerstagmittag zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die Autobahn wurde im Bereich des Oldenburger Westkreuzes in beide Richtungen gesperrt.

Lkw-Fahrer konnte sich retten

Nach Angaben eines Polizeisprechers war in Höhe des Autobahndreiecks West aus ungeklärter Ursache ein Sattelschlepper auf einen vorausfahrenden Pkw gefahren und habe diesen in einen weiteren Lkw geschoben. Der Pkw und ein Lastwagen seien darauf in Brand geraten. Der Fahrer des Pkw kam ums Leben, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei weitere Menschen wurden seinen Angaben zufolge leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer habe sich aus dem zerstörten Führerhaus retten können, hieß es.

Brand mittlerweile gelöscht

Wegen der enormen Rauchentwicklung sei es zunächst nicht möglich gewesen, an die Fahrzeuge heranzutreten, wie ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen sagte. Der Brand sei mittlerweile gelöscht, ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Sperrung bis in den Nachmittag

Die Autobahn 28 bleibt im Bereich Westkreuz voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen, die sie auch aufs Stadtgebiet auswirken. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Derzeit wird der Verkehr von der A293 in Fahrtrichtung Bremen am Autobahndreieck in Richtung Emden/Leer auf die A28 abgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Bremen wird von der Autobahn an der Anschlussstelle Haarentor / Eversten abgeleitet.

