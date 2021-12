Stand: 08.12.2021 07:42 Uhr A28 bei Oldenburg: Kollision zieht weitere Unfälle nach sich

Auf der A28 bei Oldenburg sind am Dienstagabend zwei Pkw miteinander kollidiert. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall laut Polizei leicht verletzt. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Leer für etwa eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau, an dessen Ende es zu zwei weiteren Unfällen kam. Das Fahrzeug einer 28-Jährigen kollidierte mit dem stehenden Pkw eines 66-Jährigen, anschließend prallte ihr Fahrzeug in die Außenschutzplanken. Wenig später erkannte auch ein 26-jähriger Fahrer das Stauende zu spät, wich nach links aus und touchierte die Mittelschutzplanken. Der Fahrer und die Fahrerin blieben laut Polizei unverletzt.

