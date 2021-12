Stand: 20.12.2021 12:20 Uhr A28 bei Hude: Kipplaster prallt gegen Autobahnbrücke

Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 bei Hude ist ein hoher Schaden entstanden, wie die Polizei meldet. Gegen 5.50 Uhr war ein 72 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug in Richtung Stuhr auf die Autobahn aufgefahren. Was er nicht bemerkt hatte: Die Mulde seines Kippers war noch ausgefahren. Unmittelbar nach der Auffahrt auf die A28 prallte die Mulde gegen eine Autobahnbrücke. Der Sattelzug kippte auf die Seite und blieb auf dem Beschleunigungsstreifen liegen. Den Schaden an dem Fahrzeug bezifferte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Ein Sachverständiger muss nun die Brücke begutachten. Für die Bergung des Sattelzuges kam ein Kran zum Einsatz. Dafür sperrte die Polizei die A28 ab 9.15 Uhr in Richtung Stuhr voll. Es bildete sich ein Stau mit einer Länge von sieben Kilometern.

