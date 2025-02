Stand: 20.02.2025 12:00 Uhr A28 bei Ganderkesee: Lkw brennt komplett aus

Auf der A28 bei Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist in der Nacht zu Dienstag ein Lastwagen vollständig ausgebrannt. Nach Polizeiangaben bemerkte der 28-jährige Fahrer den Brand an der Sattelzugmaschine und lenkte sein Fahrzeug auf den Standstreifen. Dort alarmierte er die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Der Fahrer bleib unverletzt, kam allerdings wegen der extremen Kälte in ein Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache für das Feuer war laut Polizei ein technischer Defekt am Fahrzeug. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn zwischen Ganderkesee-Ost und Delmenhorst-Deichhorst in Richtung Bremen vorübergehend gesperrt.

VIDEO: Lkw gerät in Brand: Vollsperrung auf der A28 (1 Min)

