Stand: 23.07.2021 07:48 Uhr A28: Lkw brennt auf Rastplatz bei Hude aus

Auf der A28 im Landkreis Oldenburg ist am Donnerstagabend ein Sattelzug in Flammen aufgegangen. Laut Polizei hatte der Fahrer Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt und war auf den nächsten Rastplatz bei Hude gefahren. Kurz danach breitete sich das Feuer auf den gesamten Sattelzug und den umliegenden Bereich auf dem Rastplatz aus. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Den Schaden beziffert sie auf etwa 180.000 Euro. Die Fahrbahn des Rastplatzes wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

