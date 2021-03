Stand: 21.03.2021 10:55 Uhr A28: Hündin "Ayla" büxt aus und hält Verkehr auf

Ein Hund hat am Sonnabendnachmittag für Wirbel auf der Autobahn 28 gesorgt, wie dien Polizei berichtet. Die Hündin "Ayla" war auf einem Bauernhof in Uplengen (Landkreis Leer) unbemerkt auf den Pferdeanhänger eines Käufers gelangt und so als blinder Passagier mit auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern mitgefahren. In Höhe Westerstede (Landkreis Ammerland) sprang der Hund bei voller Fahrt aus dem Anhänger. Aufmerksame Autofahrer brachten den Fahrer des Gespanns zum Anhalten. Die Polizei fand die Hündin an einem Wildschutzzaun und konnte sie wohlbehalten zu ihren Besitzern zurückbringen.

