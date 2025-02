Stand: 17.02.2025 06:58 Uhr A28: Betrunkener verursacht Unfall mit acht Verletzten

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag auf der A28 einen Unfall ausgelöst, bei dem acht Personen verletzt wurden. Mindestens eine von ihnen habe schwere Verletzungen erlitten, so die Polizei. Ihren Angaben nach war der Mann im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost Richtung Leer zunächst auf die rechte Spur gewechselt und dann plötzlich wieder nach links gefahren. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, das ihn gerade überholte und wesentlich schneller war. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen ein vorausfahrendes Auto. Die Wucht des Aufpralls sei enorm gewesen, so die Polizei: Die drei Autos krachten links und rechts in die Schutzplanken. Während der Unfallaufnahme stellte die Beamten fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

