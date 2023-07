A27 nach Unfall mit Sattelzug in Richtung Bremen gesperrt Stand: 24.07.2023 21:17 Uhr Am Montagabend kam es auf der A27 zu mehreren Unfällen mit insgesamt acht Verletzten. Zunächst wurde der Fahrer eines Lkw auf der A27 zwischen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd verletzt.

Der 36 Jahre alte Fahrer kam laut Polizei aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der Mann demnach die Kontrolle über das Gespann und schleuderte mit dem Lkw zunächst gegen die Mittelschutzplanke und danach zurück in Richtung Standstreifen. Die Sattelzugmaschine verkeilte sich mit dem Auflieger und wurde schwer beschädigt. Mehrere Hundert Liter Kraftstoff liefen aus. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die A27 musste in Richtung Bremen gesperrt werden, die Bergungsarbeiten sollten voraussichtlich noch bis in die Nacht dauern.

Stau führt zu weiteren Unfällen mit mehreren Verletzten

Der Unfall zog weitere Kollisionen nach sich. So kam es laut Polizei aufgrund des Staus wegen der Sperrung zwischen Geestemünde und Wulsdorf zu einem Unfall mit drei Autos, sechs Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Später am Abend kollidierten zwei weitere Pkw. Bei diesem Unfall kam eine Person mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.07.2023 | 06:30 Uhr