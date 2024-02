A27 langfristig gesperrt - Schwerlast-Transporter stecken fest Stand: 23.02.2024 09:38 Uhr Die Vollsperrung der A27 im Landkreis Cuxhaven hat womöglich gravierende Konsequenzen für den Aufbau neuer Windräder in ganz Deutschland. Davor warnt die Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven.

Durch die Sperrung der Autobahn zwischen Hagen und Uthlede (Landkreis Cuxhaven) würden Schwerlast-Transporte derzeit weder nach Cuxhaven hinein- noch aus der Stadt herauskommen, sagte Arne Ehlers von der Hafenwirtschaftsgemeinschaft dem NDR Niedersachsen. In der Konsequenz könne der Aufbau neuer Windräder nun zum Erliegen kommen - denn 80 Prozent aller Rotorblätter für neue Anlagen würden über den Cuxhavener Hafen importiert, so Ehlers. Auch der Standort Bremerhaven ist von der Sperrung betroffen. Die Handelskammer Bremen forderte die Autobahn GmbH auf, "unverzüglich und mit vollem Kräfteeinsatz zu handeln". Insbesondere für Groß- und Schwerlasttransporte müsse schnell eine tragfähige Lösung gefunden werden, hieß es.

Sperrung der A27: Keine Alternative für Schwertransporte

Ein Umweg über den Wesertunnel und weiter über die Autobahn ab Oldenburg ist laut Polizei aufgrund der Länge der Bauteile für die meisten Transporte nicht möglich. Schwertransporte wurden aufgefordert, sich eine Abstellfläche zu suchen, da es für sie noch keine Alternativrouten gebe, sagte ein Polizeisprecher.

Autobahn auf unbestimmte Zeit gesperrt

Die Autobahn ist seit Mittwoch auf unbestimmte Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt, nachdem zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede (Landkreis Cuxhaven) ein Bereich der Fahrbahn unterspült wurde. Ursache sind nach Angaben der Autobahn GmbH offenbar durchgerostete Rohre eines Grabens, der unter der Autobahn fließt. Durch Löcher werde Sand aus dem Unterbau der Autobahn weggespült, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Weil womöglich Hohlräume unter der Fahrbahn entstanden sind, wurde die Autobahn auf etwa sieben Kilometer Länge gesperrt. Wie der Schaden an dem verrosteten Rohr kurzfristig repariert werden soll, war am Donnerstag noch unklar. Langfristig werde ein Neubau nötig sein, hieß es.

Umleitung führt durch zwei Ortschaften

Abseits der Schwerlast-Transporte gilt eine Umleitung über die U28 und die U33. Diese führt durch die Ortschaften Uthlede und Hagen im Bremischen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten sich auf erhebliche Behinderungen einstellen, hieß es.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr