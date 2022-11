Stand: 13.11.2022 09:28 Uhr A27: Unfallserie löst Großeinsatz von Rettungskräften aus

Eine Unfallserie auf der Autobahn 27 hat am Sonnabend einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein 37 Jahre alter Mann mit seiner vierjährigen Tochter von Bremen in Richtung Cuxhaven unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Harmonie kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. In der Folge fuhr ein 38 Jahre alter Mann mit zwei 63 und 68 Jahre alten Personen im Wagen auf ein drittes Fahrzeug mit zwei 65 und 73 Jahre alten Insassen auf. Notärzte untersuchten die sieben beteiligten Personen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber aus Bremen war im Einsatz. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen und seine Tochter in ein Krankenhaus. Die Autobahn war Richtung Cuxhaven einige Zeit gesperrt.

