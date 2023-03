Stand: 11.03.2023 14:09 Uhr A27: Unbekannte werfen Schneebrocken auf fahrendes Auto

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen. Wie die Polizei am mitteilte, warfen mehrere Tatverdächtige von einer Fußgängerbrücke über der Autobahn 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen Eis- oder Schneebrocken auf vorbeifahrende Autos. Der Pkw einer 37-Jährigen wurde an der Frontscheibe getroffen, die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Geestland sucht nach drei flüchtigen Tatverdächtigen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (04743) 928-0.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.03.2023 | 06:30 Uhr