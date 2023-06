Stand: 19.06.2023 15:07 Uhr A27: Tanklaster kollidiert mit Wohnmobil und Autos - acht Verletzte

Bei einem schweren Unfall auf der A27 bei Achim sind am Montagmittag offenbar acht Menschen verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin fuhr an einem Stauende ein Tanklaster auf ein abbremsendes Wohnmobil auf. Der Lkw kam danach von der Fahrbahn ab und prallte auf zwei weitere Pkw. Dabei kippte der Tank des Lasters auf die Seite. Den Angaben zufolge lief flüssiges Latex aus dem Tank auf die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt, sieben Insassen der beteiligten Pkw und des Wohnmobils erlitten leichte Verletzungen. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Strecke in Richtung Bremen voraussichtlich noch bis in den Abend gesperrt.

