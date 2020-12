Stand: 05.12.2020 13:28 Uhr A27: Reifenplatzer verursacht Schaden von 200.000 Euro

Auf der A27 ist in der Nacht zu Sonnabend ein 19-Jähriger mit einem geliehenen Luxussportwagen vom Typ AMG Mercedes GT verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der junge Mann mit einer Geschwindigkeit von rund 270 Stundenkilometern unterwegs, als in Höhe der Anschlussstelle Hagen ein Reifen platzte. Er verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mehrfach gegen die Mittel- und Seitenschutzplanke. Dennoch konnten der 19-Jährige und sein Beifahrer das Wrack unverletzt verlassen. An dem rund 200.000 teuren Sportwagen entstand laut dem Sprecher Totalschaden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.12.2020 | 14:00 Uhr