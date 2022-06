Stand: 11.06.2022 14:43 Uhr A27: Polizisten werden zu Rettern einer Graugans-Familie

An der Rastanlage Goldbach bei Langwedel ist die Polizei am Freitag zu einem eher unüblichen Einsatz gerufen worden. Gegen Mittag hatten Verkehrsteilnehmende gemeldet, dass Gänse von der Anlage in Richtung A27 liefen. Die Beamten stellten dann tatsächlich eine Graugans mit fünf Jungtieren fest, die bereits auf dem Parallelfahrstreifen der Rastanlage herumliefen. Das Muttertier konnte zunächst zurück auf die Rastanlage getrieben werden, wohin ihr die Jungtiere folgten. Schließlich griff sich ein Polizist die Graugans und trug sie auf eine Wiese hinter dem Rasthof. Die Jungtiere waren laut Polizei brav ihrer Mutter gefolgt, sodass keine Gefahr mehr bestand.

