Stand: 15.10.2022 15:24 Uhr A27: 42-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der A27 bei Schwanewede ist am Samstagmorgen ein 42-jähriger Pkw-Fahrer in Fahrtrichtung Walsrode von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen die Leitplanke sowie ein Verkehrsschild geprallt. Anschließend überschlug er sich mit seinem Auto. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest stellten die Polizeibeamten einen Wert von mehr als ein Promille fest. Zudem gab der 42-Jährige an, dass er in einen Sekundenschlaf gefallen sei. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 30.000 Euro.

