A1 nach tödlichem Unfall bei Oyten bis zum Mittag gesperrt Stand: 15.10.2021 10:49 Uhr Ein 44 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 1 zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz ums Leben gekommen. Die Fahrbahn Richtung Bremen ist bis zum Mittag voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 44-Jährige gegen 1 Uhr mit seinem Auto hinter zwei Lastwagen, die sich gegenseitig überholten. Aus ungeklärter Ursache sei er mit einem der beiden Lkw kollidiert und gegen einen weiteren Pkw geschleudert worden. An der Mittelschutzplanke kam der Wagen des 44-Jährigen offenbar zum Stehen. Der Mann soll daraufhin sein Fahrzeug verlassen haben. Ein 45 Jahre alter Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Dabei überrollte er den 44-Jährigen, der noch von einem weiteren Fahrzeug erfasst wurde und an der Unfallstelle verstarb.

Fahrbahn gesperrt, Verkehr staut sich

Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die Strecke Richtung Bremen voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. Auch umliegende Strecken sind inzwischen überlastet. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Sperrung soll noch bis zum Mittag andauern.

