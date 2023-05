A1 bei Wildeshausen bis zum Abend gesperrt: Weiterer Unfall am Stauende Stand: 16.05.2023 15:21 Uhr Nach einem Lkw-Unfall in der Nacht auf der A1 zwischen Wildeshausen und Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) ist es im Rückstau zu einem weiteren Unfall gekommen. Die Autobahn bleibt gesperrt.

Ein 62-Jähriger aus dem Münsterland fuhr laut Polizei am Mittag zwischen Rastplatz Wildeshausen und der Abfahrt Wildeshausen-West mit seinem Sattelzug auf einen anderen Lkw am Stauende auf. Der 40-jährige Lkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Da durch den Unfall Diesel auf die Fahrbahn gelaufen ist, ist die Feuerwehr mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Die A1 bleibe aufgrund dieses Folgeunfalls ab Wildeshausen-Nord bis zum Abend gesperrt. Die Polizei rät Autofahrenden, die Unfallbereich weiträumig zu umfahren. Alle Ausweichstrecken seien überlastet. In Stuhr könnten Autofahrende auf die A28 bis Oldenburg fahren, dort dann auf die A29 fahren und erst am Ahlhorner Dreieck wieder auf die A1.

Lkw-Fahrer verletzt sich in der Nacht schwer

Die A1 war seit der Nacht gesperrt, weil ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug kurz nach Mitternacht rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt war. Der Lkw-Fahrer wollte nach eigenen Angaben einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen. Er musste von Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Laut den Beamten entstand hier ein Schaden von mindestens 40.000 Euro.

