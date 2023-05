Stand: 08.05.2023 10:50 Uhr A1 bei Vechta nach Unfall gesperrt - 53-jähriger Mann stirbt

Nach einem schweren Unfall ist die A1 zwischen Vechta und Cloppenburg in Richtung Bremen noch bis zum Nachmittag gesperrt. Am Morgen war laut Polizei ein Kleintransporter auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der 53-jährige Transporterfahrer starb noch an der Unfallstelle. Weil auch die Ausweichstrecken rund um Vechta überlastet sind, bittet die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrer, den Bereich schon ab Osnabrück weiträumig zu umfahren. Es kommt zu längeren Staus.

