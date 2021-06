Stand: 29.06.2021 20:04 Uhr A1 bei Vechta nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Unfall auf der A1 bei Vechta ist die Fahrbahn in Richtung Osnabrück am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw-Fahrer auf ein Stauende gefahren. Dabei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann, der privat vor Ort war, löschte ein entstandenes Feuer mit eigenen Mitteln. Der Schaden wird auf mindestens 90.000 Euro beziffert. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen seien durch die nicht vorhandene Rettungsgasse erschwert und behindert worden. Gegen mehrere Verkehrsteilnehmer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Wegen der Aufräum- und Reinigungsarbeiten rechnet die Polizei mit einer Aufhebung der Sperrung frühestens in der Nacht.

