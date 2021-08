Stand: 04.08.2021 11:59 Uhr A1 bei Großenkneten: Flammen schlagen aus Motorraum

Auf der Autobahn 1 bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist am Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten. Gegen 7.55 Uhr war ein Ehepaar aus dem Landkreis Cloppenburg Richtung Bremen unterwegs. Zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West streikte der Motor des Pkw, Flammen drangen aus dem Motorraum. Der Wagen hielt kurz vor dem Parkplatz Engelmannsbäke auf dem Standstreifen. Ein Zeuge versuchte vergebens, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Gegen 8.20 Uhr war der Brand von der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn, die mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten musste die Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig am Brandort vorbeigeleitet werden. Während der Sperrmaßnahmen bildete sich ein Stau von etwa vier Kilometern Länge. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus und schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Das Ehepaar blieb unverletzt.

