Stand: 26.09.2021 10:10 Uhr A1 bei Emstek: Wohnmobil geht in Flammen auf

Beim Brand eines Wohnmobils auf der Autobahn 1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist ein Schaden von rund 380.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug fing am Sonnabendmittag während der Fahrt aus zunächst ungeklärten Gründen Feuer, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Der Fahrer habe das Wohnmobil daraufhin auf einen Autobahnparkplatz gefahren. Er und seine Frau konnten sich den Angaben zufolge unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug retten, bevor dieses vollständig in Flammen aufging. Wegen starker Rauchentwicklung und der Explosionsgefahr durch Gasflaschen im Wohnmobil war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt. Neben dem Fahrzeug wurden die Fahrbahndecke des Parkplatzes, drei Bäume und eine Mülltonne durch das Feuer beschädigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.09.2021 | 10:00 Uhr