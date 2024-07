Stand: 24.07.2024 13:27 Uhr A1: Wagen brennt auf Autobahnparkplatz komplett aus

Auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Dienstagabend ein Audi A6 in Flammen aufgegangen. Der 64 Jahre alte Fahrer habe zuvor Rauchgeruch bemerkt und den Wagen auf einen Parkplatz gelenkt, so ein Polizeisprecher. Dort fing das Auto Feuer. Der Mann konnte das Auto rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Fahrzeug bereits komplett in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

