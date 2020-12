Stand: 19.12.2020 15:08 Uhr A1: Vier Schwerverletzte bei Unfall nahe Emstek

Bei einem Unfall auf der A1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind in der Nacht zu Sonnabend vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Ausfahrt Cloppenburg ein 25-jähriger Pkw-Fahrer gegen einen vor ihm auf der linken Spur fahrenden Wagen eines 22-Jährigen aufgefahren. Dessen Wagen geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanken und überschlug sich. Das Auto des Unfallverursachers schleuderte nach rechts und stieß gegen einen Lastwagen. Die beiden Fahrer sowie ihre 55 und 26 Jahre alten Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück war für mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Unfall auf A1: Vier Menschen schwer verletzt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2020 | 10:00 Uhr