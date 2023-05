A1: Transporter-Fahrer prallt am Stauende auf Lkw Stand: 23.05.2023 17:45 Uhr Ein schwerer Unfall hat am Dienstag auf der A1 im Landkreis Oldenburg zu einer vorübergehenden Sperrung der Autobahn in beide Richtungen geführt. Ein Transporter-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Am frühen Nachmittag hatte sich in Fahrtrichtung Münster ein Stau zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord gebildet. Nach Angaben der Polizei bremste der 49-jährige Transporter-Fahrer vor dem Stauende nicht ab. Er fuhr gegen den Anhänger eines Lkw und anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde laut Polizei im Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

A1 zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt

Wegen des Hubschrauber-Einsatzes wurde die A1 voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen wurde zunächst einspurig und gegen 16.20 Uhr dann wieder ganz freigegeben. Der Verkehr in Richtung Münster wird zurzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis zum Ende der Bergungsarbeiten rechnet die Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

