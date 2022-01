Stand: 14.01.2022 09:35 Uhr A1: Schweinetransporter prallt an Baustelle gegen Betonwand

Ein Schweinetransporter ist am späten Donnerstagabend in einer Baustelle auf der A1 in Richtung Osnabrück verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 58 Jahre alte Fahrer gegen 23 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener in eine mobile Betonwand. Fahrer und Tiere blieben unverletzt. Weil der Laster geborgen werden und etwa 70 Schweine umgeladen werden mussten, war die Autobahn bis in den frühen Morgen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

